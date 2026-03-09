CJNG sospecha traición interna tras muerte de 'El Mencho'

Según testimonios recabados por el periodista Luis Chaparro, un secretario y un sicario sobreviviente aseguraron que días antes del operativo se notaron movimientos inusuales en torno a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, 'El Sapo'. Uno de ellos afirmó haberlo visto en Talpa de Allende, donde presuntamente ya estaba equipado como si anticipara el ataque.
"Pensamos que fue 'El Sapo' quien lo puso, pero no lo sabemos al cien por ciento", dijo una de las fuentes. La supuesta motivación estaría ligada al hallazgo del Rancho Izaguirre, vinculado a reclutamiento forzado. Se cree que 'El Sapo' buscaba protegerse tras sentirse perseguido por esa investigación.
Se indica que Audias Flores Silva, 'El Jardinero', perdería influencia por su distanciamiento con 'El Mencho' y por su alianza con 'Los Chapitos'. En contraste, 'El Sapo' —también conocido como 'El 090'— ha ganado poder al controlar las 'escuelas de reclutamiento' y contar con exmilitares y exguerrilleros sudamericanos.
La SSPC ha identificado al menos cuatro posibles sucesores, aunque fuentes señalan un quinto perfil. Mientras el gobierno monitorea la situación, el CJNG enfrenta una crisis de liderazgo y una ola de violencia podría desatarse en las próximas semanas.