CJNG sospecha traición interna tras muerte de 'El Mencho'

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', al interior del CJNG crecen las sospechas de una traición, señalando a 'El Sapo' como posible responsable por blindarse tras el caso Rancho Izaguirre. Hay tensión por la sucesión y posibles ajustes de cuentas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/03/2026 11:50 AM.
En México y editada el 09/03/2026 09:35 AM.