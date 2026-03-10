Gobernadora del Estado de México presenta 'Decálogo de la Igualdad'

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó el 'Compromiso por la Igualdad', un decálogo con diez objetivos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y promover la equidad de género, al que se han sumado los 125 municipios del Estado de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/03/2026 01:05 PM.
En México y editada el 10/03/2026 12:25 PM.