Gobernadora del Estado de México presenta 'Decálogo de la Igualdad'

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó este 10 de marzo la firma del "Compromiso por la Igualdad", un decálogo de diez puntos orientado a fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y a impulsar la igualdad de género en la entidad. El anuncio se realizó en el marco del Día Internacional de las Mujeres y durante la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad.
El decálogo, al que se han adherido los 125 municipios del Estado de México, contempla acciones con evaluación permanente, al igual que las ya establecidas Mesas de Paz. Su objetivo principal es dar cumplimiento a la política nacional en materia de género y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
Los diez ejes del compromiso son:
Este decálogo forma parte de una estrategia integral para transformar estructuralmente las condiciones de desigualdad y garantizar los derechos de las mujeres en el Estado de México.