Sheinbaum prevé viaje a Brasil antes de junio para concretar acuerdos bilaterales

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes 10 de marzo, durante su conferencia matutina en El Pueblo, que es muy probable que realice una visita oficial a Brasil antes del mes de junio, en cumplimiento de una nueva invitación del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Aunque el viaje aún se encuentra en fase de evaluación, Sheinbaum destacó la importancia de concretar la visita antes del inicio del proceso electoral en Brasil, periodo durante el cual se restringirían los encuentros oficiales entre mandatarios.
La mandataria explicó que el objetivo principal del posible encuentro sería formalizar avances en diversos temas de cooperación bilateral, derivados de un trabajo diplomático previo entre ambos países. No se trata, aclaró, de negociar tratados de libre comercio que pudieran afectar negativamente a alguna de las dos economías, sino de establecer acciones complementarias que fortalezcan sus sectores productivos.
"No se trata de firmar tratados de libre comercio porque a lo mejor nos hacen daño a ambos países, sino qué acciones complementarias. Porque a lo mejor ellos producen algo que pudiera impactar algo en México o viceversa. Entonces son acciones complementarias para nuestras economías, y en eso estamos trabajando que son varios temas", indicó.
Este lunes, el presidente Lula da Silva anunció a través de sus redes sociales que Sheinbaum visitaría Brasil entre junio y julio de este año. Sin embargo, la presidenta mexicana ajustó el calendario, señalando que una visita antes de junio sería más conveniente por razones políticas y logísticas asociadas al calendario electoral brasileño.