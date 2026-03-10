Sheinbaum prevé viaje a Brasil antes de junio para concretar acuerdos bilaterales

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que es muy probable que visite Brasil antes de junio, en respuesta a una invitación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con el fin de avanzar en acuerdos de cooperación bilateral antes del proceso electoral brasileño.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/03/2026 11:59 AM.
En México y editada el 10/03/2026 11:55 AM.