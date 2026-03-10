SSPC reporta 46,400 detenidos y 346 toneladas de droga aseguradas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, entre octubre de 2024 y febrero de 2026, se han detenido a 46,400 personas por delitos de alto impacto, asegurado 346 toneladas de droga y más de 24,000 armas, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Además, se han desmantelado 2,318 laboratorios clandestinos de metanfetaminas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/03/2026 12:10 PM.
En México y editada el 10/03/2026 12:02 PM.