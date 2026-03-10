SSPC reporta 46,400 detenidos y 346 toneladas de droga aseguradas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026, se han registrado 46,400 detenciones por delitos de alto impacto y el aseguramiento de 346 toneladas de droga, como parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Durante una conferencia de prensa celebrada en el salón Tesorería, García Harfuch destacó que, además de las toneladas de sustancias ilícitas incautadas, se han asegurado más de 24,000 armas de fuego. Asimismo, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) ha desmantelado 2,318 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas.
El funcionario resaltó que estas acciones han impedido que millones de dosis lleguen a las calles, afectando directamente las operaciones del crimen organizado. En este periodo, también se han asegurado más de 60 toneladas de cocaína en operaciones en altamar, lo que representa un golpe significativo a las estructuras financieras de los cárteles.
Entre las operaciones recientes destacadas se encuentra la Operación Bacanora, enfocada en desarticular células criminales en el norte del país. En esta acción, realizada de forma conjunta en Baja California, Sonora y Sinaloa, se ejecutaron 12 órdenes de cateo y se detuvo a 12 integrantes de una organización delictiva.
Otra operación relevante tuvo lugar en Tapachula, Chiapas, donde la policía estatal y el Gabinete de Seguridad detuvieron a 15 personas, entre ellas siete extranjeras, vinculadas a una célula delictiva. Durante el operativo se incautaron 15 armas de fuego, más de mil cartuchos, granadas, equipo táctico y vehículos.
En materia de extorsión, García Harfuch informó que desde el 6 de julio de 2025, el número de atención 089 ha recibido 161,000 llamadas. El 88% de los intentos de extorsión fueron prevenidos, mientras que el 11% correspondió a casos consumados que permitieron abrir 5,588 carpetas de investigación. Hasta la fecha, se han detenido a 907 extorsionadores en 24 entidades federativas.
Las cifras presentadas reflejan el avance de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno federal, con énfasis en la coordinación interinstitucional y la prevención del delito.