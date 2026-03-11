Calendario Oficial SEP 2026: Cinco días sin clases para estudiantes de nivel básico en marzo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que en marzo de 2026 habrá cinco días sin clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, incluyendo el adelanto del periodo vacacional de Semana Santa a partir del viernes 27 de marzo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/03/2026 10:10 AM.
En México y editada el 11/03/2026 10:43 AM.