Calendario Oficial SEP 2026: Cinco días sin clases para estudiantes de nivel básico en marzo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las cinco fechas en las que no habrá clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria durante marzo de 2026. La dependencia federal detalló que estas suspensiones obedecen a actividades administrativas, fines de semana largos y al inicio anticipado del periodo vacacional de Semana Santa.
Las ausencias de las aulas coincidirán en algunos casos con megapuentes, lo que amplía el descanso para millones de estudiantes en todo el país. La SEP precisó que estas medidas aplican a todas las escuelas del sistema educativo público y privado de educación básica en México.
Las fechas sin clases en marzo de 2026 son las siguientes: 15, 16, 23, 27 y 30 de marzo. El domingo 15 y lunes 16 corresponden al puente conmemorativo del Día de la Conmemoración de la Abolición de la Esclavitud, mientras que el domingo 23 forma parte del periodo previo a Semana Santa. El viernes 27 de marzo se suspenden las clases por la realización de la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), lo que anticipa el arranque del periodo vacacional.
El lunes 30 de marzo marca oficialmente el inicio de las vacaciones de Semana Santa, según el calendario oficial 2025-2026 de la SEP. Sin embargo, al no haber clases desde el viernes 27, los estudiantes contarán con un fin de semana largo de cuatro días consecutivos. El regreso a clases está programado para el lunes 13 de abril de 2026.
La SEP exhortó a las autoridades educativas estatales y a los directivos escolares a cumplir con el calendario nacional, garantizando la continuidad pedagógica y el cumplimiento de las jornadas escolares previstas en el ciclo escolar en curso.