Citlalli Hernández responde a críticas por 41 viajes oficiales: 'Cada uno fue por trabajo'

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, respondió este 10 de marzo de 2026 a un reportaje que reveló sus 41 viajes oficiales —dos de ellos al extranjero— durante lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. A través de un comunicado en redes sociales, la funcionaria afirmó que cada uno de esos viajes fue estrictamente por trabajo y reiteró su compromiso con la atención a las mujeres en todo el país.
"Cada viaje que he realizado ha sido con el objetivo de fortalecer la coordinación con los gobiernos estatales y estar cerca de las mujeres que más lo necesitan", destacó Hernández en su cuenta de X. La funcionaria descartó que sus movimientos respondan a intereses personales y subrayó que su labor busca garantizar el acceso a servicios de protección y apoyo en materia de género.
En su defensa, Hernández resaltó los avances de la Secretaría durante su gestión, señalando que medio millón de mujeres han recibido atención en los 678 Centros LIBRE, espacios especializados que ofrecen asesoría jurídica, psicológica y trabajo social a mujeres en situación de vulnerabilidad. Además, invitó al público a consultar el Primer Informe de Labores de la dependencia para conocer a fondo los resultados obtenidos.
"Las mujeres a las que les hemos salvado la vida, a las que les hemos ayudado a recuperar a sus hijas e hijos, las que recuperaron esperanza, todas ellas son las que pueden dar cuenta de nuestro trabajo, son las voces que nos interesan", afirmó.
Estas declaraciones surgen tras un reportaje publicado en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que contrastó la alta frecuencia de viajes de la funcionaria con la alarmante cifra de entre cinco y seis mujeres desaparecidas diariamente en los primeros meses del año. El artículo generó críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre la priorización de recursos y acciones gubernamentales.
Frente a esto, Hernández calificó la publicación como "propaganda contra el gobierno" y cuestionó la metodología del reportaje, al señalar que sus fuentes se basaron en "publicaciones en redes sociales". Insistió en que su labor requiere movilidad constante para garantizar una atención directa y efectiva en todo el territorio nacional.
"Mi trabajo como secretaria es tener cercanía con las mujeres, realizar un trabajo puntual en todo el país, con las mujeres de a pie", concluyó.