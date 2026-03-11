Citlalli Hernández responde a críticas por 41 viajes oficiales: 'Cada uno fue por trabajo'

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, defendió sus 41 viajes durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que todos fueron con fines laborales y enfocados en atender a mujeres en situación de vulnerabilidad. Respondió a un reportaje que cuestionó su desempeño en medio de la crisis de desapariciones de mujeres en el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/03/2026 11:04 AM.
En México y editada el 11/03/2026 11:10 AM.