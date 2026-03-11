Hoy 11 de marzo: cierran tramo de la Línea 4 del Metrobús por mantenimiento programado

Este miércoles 11 de marzo de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús operan con normalidad en la mayor parte de sus redes, aunque se registra un cierre parcial en la Línea 4 del Metrobús debido a trabajos de mantenimiento programado.
De acuerdo con reportes oficiales, se presenta afluencia moderada y circulación constante en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 12 y A del Metro. El servicio se mantiene estable, aunque está sujeto a cambios por posibles eventualidades durante el día.
En el caso del Metrobús, la Línea 4 presenta interrupciones en un tramo específico, lo que ha generado ajustes en la ruta y recomendaciones para los usuarios de utilizar rutas alternas o medios de transporte complementarios. Autoridades del Sistema de Movilidad han indicado que el cierre es temporal y forma parte de labores preventivas para garantizar la seguridad y eficiencia del servicio.
Con más de 22 millones de usuarios semanales, el Metrobús es el segundo sistema de transporte más utilizado en la Ciudad de México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), solo por debajo del STC Metro. Ambos sistemas transportan diariamente a millones de capitalinos, por lo que cualquier modificación en su operación impacta directamente en la movilidad urbana.
Se exhorta a los usuarios a consultar las actualizaciones en tiempo real a través de las cuentas oficiales de @MetroCDMX y @Metrobús para evitar contratiempos durante sus traslados.