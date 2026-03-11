Hoy 11 de marzo: cierran tramo de la Línea 4 del Metrobús por mantenimiento programado

...

Este miércoles 11 de marzo de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús operan con afluencia moderada en la mayoría de sus líneas. No obstante, se registra un cierre parcial en la Línea 4 del Metrobús por labores de mantenimiento. Se recomienda a los usuarios utilizar rutas alternas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/03/2026 09:14 AM.
En México y editada el 11/03/2026 10:24 AM.