Morena aprueba reforma electoral en comisiones; PVEM y PT votan en contra pese a ser aliados

Con 45 votos a favor de Morena y 39 en contra, la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum fue avalada en comisiones legislativas. El Partido Verde y el PT, pese a formar parte del bloque oficialista, rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente en equidad y diálogo. PAN, PRI y MC también votaron en contra. La discusión se marcó por tensiones y acusaciones. El dictamen llegará al pleno este miércoles, pero su aprobación requiere dos terceras partes, lo que parece improbable.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/03/2026 09:10 AM.
En México y editada el 11/03/2026 10:27 AM.