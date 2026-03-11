Convocan movilización en Coyoacán tras liberación de acusada en caso de la perrita Moni

Vecinos y activistas convocan a una movilización pacífica para el 14 de marzo en Coyoacán, tras la liberación bajo medidas cautelares de Flor “N”, mujer de 77 años acusada de matar a la perrita Moni. La decisión judicial generó indignación por la impunidad percibida y la exigencia de justicia y mayores protecciones para los animales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/03/2026 10:30 AM.
En México y editada el 11/03/2026 10:44 AM.