Plataforma X no asistió a reuniones contra violencia digital a mujeres, denuncia Citlalli Hernández

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, reveló que la plataforma X no acudió a ninguna reunión para combatir la violencia digital contra mujeres en México, pese a ser uno de los espacios donde más se manifiesta el odio de género. Mientras, el gobierno firmó un acuerdo con Google, Meta y TikTok para fortalecer la seguridad en línea.

11/03/2026
En México y editada el 11/03/2026 11:04 AM.