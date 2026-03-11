Plataforma X no asistió a reuniones contra violencia digital a mujeres, denuncia Citlalli Hernández

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, denunció este 11 de marzo durante la mañanera en Palacio Nacional que la plataforma X —antes Twitter— no asistió a ninguna de las reuniones convocadas para combatir la violencia digital contra las mujeres en México, a pesar de ser uno de los espacios donde más se registra este tipo de agresiones.
“En el espacio digital comienza a normalizarse en algunos espacios la violencia. Tengo que decir, también fue convocada la plataforma X a este diálogo, ellos argumentando que no tiene una oficina en México, no se sentaron a ninguna de las reuniones y es una de las redes donde vemos más expresado este odio”, afirmó Hernández.
La funcionaria destacó que detrás de la compra de cuentas para campañas de odio existe un negocio estructurado que utiliza a las mujeres como blanco principal en internet. Ante ello, señaló que los primeros acuerdos alcanzados con plataformas digitales darán paso a nuevas acciones coordinadas para prevenir y atender la ciberviolencia.
El Gobierno de México y la Secretaría de las Mujeres firmaron un convenio con Google, Meta y TikTok para hacer de internet un entorno más seguro, con énfasis en la protección de mujeres y jóvenes. El acuerdo contempla mecanismos de prevención, atención directa a víctimas y fortalecimiento de protocolos de seguridad en las plataformas. X fue invitada, pero no participó en la firma ni en las mesas de diálogo previas.
“Vamos a ver qué hacemos en el caso de X, que yo diría que es una de las plataformas donde menos mecanismos de prevención y combate a las violencias existe, y donde más hemos expresado el odio”, subrayó Hernández.
La secretaria también condenó públicamente los discursos misóginos y machistas que ha recibido, en su mayoría provenientes del empresario del Grupo Salinas, y advirtió que estos ataques no solo la afectan a ella, sino que normalizan la violencia contra todas las mujeres que participan en espacios públicos digitales.
Reiteró la importancia de que desde la Presidencia de la República se siga condenando este tipo de violencia y se evite su normalización, especialmente contra mujeres que alzan la voz en redes sociales. Asimismo, reconoció la voluntad de las plataformas firmantes para continuar el diálogo y fortalecer las medidas de protección en línea.