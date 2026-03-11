Senado impulsa creación de Registro Nacional de Enfermedades Renales para mejorar atención médica

El Senado de la República analiza la creación del Registro Nacional de Información de Enfermedades Renales, una iniciativa que busca integrar una base de datos nacional para mejorar la atención a pacientes con enfermedad renal crónica en México. La propuesta fue presentada durante el conversatorio "Salud Renal y Futuro Sostenible: una agenda de salud pública", organizado por el senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía del Senado, como parte del 8° Encuentro de la Alianza por la Salud Renal.
El legislador destacó que el registro permitirá conocer con precisión el número de personas que reciben terapias sustitutivas de la función renal, su distribución territorial y las causas principales de estos padecimientos. Esta información sistematizada, señaló, es clave para fortalecer la investigación médica, optimizar la planeación del sistema de salud y diseñar políticas públicas enfocadas en la prevención, detección oportuna y tratamiento efectivo.
Según datos presentados durante el evento, la prevalencia de enfermedad renal crónica en México podría superar los 90 mil casos por cada cien mil habitantes. Además, en 2024 se registraron más de 17 mil defunciones por insuficiencia renal, lo que posiciona a esta condición como un grave problema de salud pública.
La senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla (Morena) hizo un llamado a sensibilizar a la sociedad sobre el impacto humano de la enfermedad renal, mientras que la senadora Amalia García Medina (Movimiento Ciudadano) calificó la situación como una "emergencia silenciosa de salud pública", debido a que muchos casos avanzan sin diagnóstico oportuno.
Alied Bencomo, asesora regional en Enfermedades No Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), advirtió que México ha superado en las últimas dos décadas las tasas de mortalidad por enfermedades renales en comparación con otras regiones de América, impulsado por comorbilidades como diabetes, obesidad e hipertensión, que afectan incluso a la población infantil.
Marisol Robles Morales, presidenta de la Fundación María Robles Ossio y coordinadora de la Alianza por la Salud Renal, respaldó la propuesta del registro y convocó a la ciudadanía a participar en la Carrera por la Salud Renal, programada para el 12 de abril, como parte de las actividades del Día Mundial del Riñón.
Como acto simbólico, al término del conversatorio, el edificio del Senado fue iluminado en conmemoración del Día Mundial del Riñón, reafirmando el compromiso de visibilizar la salud renal como una prioridad nacional.