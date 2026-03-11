Sheinbaum pide fortalecer combate a la corrupción con nuevo titular de la ASF

La presidenta Claudia Sheinbaum urgió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras instancias a profundizar el combate contra la corrupción, tras la designación de Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular del órgano técnico de fiscalización. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó su nombramiento ayer, y permanecerá en el cargo durante ocho años, del periodo 2026 al 2034.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que no intervino en la elección del nuevo auditor y reiteró la necesidad de fortalecer mecanismos de rendición de cuentas. Asimismo, llamó a enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para el empoderamiento ciudadano en materia de denuncia de actos de corrupción.
Hernández Palacios Cardel, originario de Xalapa, Veracruz, es licenciado en Economía y cuenta con una maestría en Políticas Públicas. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública. Es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fungió como secretario particular de Sheinbaum durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Además, es nieto de Aureliano Hernández Palacios, ex rector de la Universidad Veracruzana y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.
La mandataria destacó que la independencia y eficacia de la ASF son fundamentales para garantizar el correcto uso de los recursos públicos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.