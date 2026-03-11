Sheinbaum pide fortalecer combate a la corrupción con nuevo titular de la ASF

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de que la Auditoría Superior de la Federación avance en sanciones contra la corrupción tras la designación de Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular del órgano fiscalizador.

11/03/2026
11/03/2026