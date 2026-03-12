Profeco y Cofepris alertan sobre venta ilegal de productos con tirzepatida sin supervisión médica

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitieron una alerta sanitaria por la comercialización ilegal de tres productos que contienen tirzepatida, un fármaco utilizado en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad. Los productos identificados, comercializados bajo las marcas Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts, se ofrecen sin registro sanitario en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles.
La alerta se emitió tras un análisis técnico-documental presentado por Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V., importador autorizado del medicamento, que detectó la venta irregular de estos productos en el mercado nacional. Las presentaciones incluyen gotas, parches, viales y jeringas prellenadas, ninguno de los cuales cuenta con autorización sanitaria para su distribución en México.
Las autoridades recordaron que, conforme al artículo 226 de la Ley General de Salud, la adquisición y uso de medicamentos que contienen tirzepatida debe realizarse exclusivamente bajo prescripción médica. Su uso sin supervisión especializada puede provocar estrés o sobreactividad en órganos vitales como el hígado y el páncreas, con riesgo de fallo orgánico.
Ante este escenario, Profeco y Cofepris exhortaron a la población a evitar la compra de estos productos en cualquier presentación. Asimismo, instaron a denunciar su posible comercialización ante las instancias sanitarias competentes. Las personas que ya estén utilizando alguno de estos productos deben suspender su uso de inmediato y acudir con un médico para una valoración clínica.
En caso de haber consumido estos insumos y presentar reacciones adversas, se recomienda reportarlo a través del sistema de farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud (VigiFlow) o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.
Según el sitio MedlinePlus, la tirzepatida es un agonista dual de los receptores de GLP-1 y GIP, utilizado principalmente para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes tipo 2, así como para la reducción de peso en pacientes con obesidad o sobrepeso. Su uso debe ser estrictamente supervisado por personal de salud calificado.