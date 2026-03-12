Profeco y Cofepris alertan sobre venta ilegal de productos con tirzepatida sin supervisión médica

Profeco y Cofepris alertan sobre la comercialización ilegal de productos con tirzepatida en plataformas digitales, sin registro sanitario ni prescripción médica. Las autoridades advierten riesgos graves para el hígado y el páncreas, y exhortan a la población a no adquirirlos ni usarlos sin supervisión especializada.

