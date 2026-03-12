Asesinan a exlíder sindical del ISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla, en Tlalpan

La noche del miércoles 11 de marzo, Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fue asesinado a balazos en la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con reportes oficiales, un motociclista lo interceptó y le disparó al menos cinco veces mientras conducía su camioneta, lo que provocó que perdiera el control del vehículo e impactara contra un muro de contención y otro automóvil en los carriles centrales del Periférico Sur.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) acudieron al lugar, donde confirmaron el deceso de Victoria Ranfla, de 65 años, por las heridas de bala. La acompañante del exlíder sindical resultó con lesiones leves, mientras que una mujer que tripulaba otro vehículo involucrado en el choque salió ilesa. La zona fue acordonada y se inició el levantamiento de indicios balísticos por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que ya abrió la carpeta de investigación correspondiente.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran la camioneta de color oscuro con múltiples impactos de bala en el cristal de la puerta del conductor, cuyo vidrio aparece estrellado. La defensa frontal del vehículo se encuentra desprendida, evidenciando el fuerte impacto tras el ataque. Las autoridades informaron que los carriles centrales del Periférico Sur permanecieron cerrados durante las primeras horas del jueves, generando congestión vehicular en las vialidades aledañas.
Según declaraciones recogidas por medios, cámaras de videovigilancia de la ciudad están siendo analizadas para identificar al motociclista responsable. Hasta el momento, no se ha detenido a ningún sospechoso. El periodista Carlos Jiménez confirmó en redes sociales que las autoridades identificaron formalmente a la víctima como Luis Miguel Victoria Ranfla, quien presidió el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y Servicios Sociales (SNTISSSTE) durante una década, desde 2013, tras ser reelecto de manera unánime.
Durante su liderazgo, Victoria Ranfla impulsó acuerdos con la administración del ISSSTE y con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), logrando avances en la representación sindical, la recuperación de la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación del ISSSTE, así como el incremento en la entrega de créditos y prestaciones para los trabajadores. Su figura fue reconocida por delegados sindicales y autoridades del sector salud.
La noticia del asesinato ha generado consternación en el ámbito sindical y político. La FGJCDMX continúa con las investigaciones para esclarecer los motivos del crimen y dar con el responsable del ataque.