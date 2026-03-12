Asesinan a exlíder sindical del ISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla, en Tlalpan

Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder del SNTISSSTE, fue asesinado a balazos por un motociclista en Tlalpan. El ataque ocurrió la noche del 11 de marzo; tras los disparos, perdió el control de su vehículo y chocó en el Periférico Sur. La FGJCDMX investiga; cámaras de seguridad analizan los hechos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 04:51 AM.
En México y editada el 12/03/2026 05:05 AM.