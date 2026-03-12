CDMX impulsará apoyo económico y educación inicial para niños de 0 a 3 años con reforma

...

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, anunció una reforma constitucional para blindar el gasto social y garantizar derechos a la primera infancia, incluyendo apoyos económicos y acceso a centros de educación inicial para niños de hasta 3 años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 12:34 PM.
En México y editada el 12/03/2026 01:27 PM.