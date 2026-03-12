La cruzada de la 4T contra el INE: Sheinbaum continúa el proyecto de reforma electoral de AMLO

Tras el rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que no se trata de una derrota, sino de un debate necesario para reducir privilegios y racionalizar el gasto del INE. La iniciativa, heredera del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, busca centralizar el sistema electoral y someter a votación popular la elección de consejeros, generando críticas por riesgos a la autonomía del instituto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 11:30 AM.
En México y editada el 12/03/2026 12:14 PM.