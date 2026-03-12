Detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI; ofrecían 1 millón de dólares

Samuel “N”, uno de los fugitivos más buscados por el FBI con recompensa de un millón de dólares, fue capturado en Culiacán, Sinaloa, en un operativo conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

12/03/2026
En México y editada el 12/03/2026 01:06 PM.