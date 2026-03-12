Detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI; ofrecían 1 millón de dólares

En un operativo coordinado de impacto internacional, Samuel “N”, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI en Estados Unidos, fue detenido este jueves en Culiacán, Sinaloa. La aprehensión se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Instituto Nacional de Migración (INM), en colaboración con agencias estadounidenses.
Por su captura, el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de un millón de dólares (USD 1,000,000) para quien proporcionara información que condujera a su localización. Autoridades mexicanas confirmaron que la detención responde a meses de trabajo de inteligencia binacional enfocados en neutralizar figuras de alto riesgo vinculadas al crimen transnacional.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, dio a conocer los resultados del operativo y destacó la relevancia de la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir la delincuencia organizada. "Esta captura representa un hito en la seguridad bilateral y envía un mensaje claro: no habrá refugio para quienes huyen de la justicia", afirmó durante su comunicado.
Se espera que en las próximas horas se brinden detalles sobre los cargos específicos que enfrenta Samuel “N” y los trámites de extradición correspondientes. La FGR informó que el detenido ya está bajo custodia federal mientras se definen los siguientes pasos legales.
Este arresto marca uno de los más significativos en materia de cooperación internacional en la historia reciente de seguridad en México.