Detienen en Mexicali al ‘Doble R’, presunto operador del CJNG vinculado a disturbios

Ángel Javier 'N', alias 'El Doble R', fue detenido en Mexicali por la FESC y la FGE por su presunta responsabilidad en disturbios tras el asesinato de Rubén Oseguera Cervantes, 'El Mencho'. Lo acusan de homicidio, actos terroristas y vínculos con el CJNG en Baja California.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 06:48 PM.
En México y editada el 12/03/2026 04:36 PM.