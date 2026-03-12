Detienen en Mexicali al ‘Doble R’, presunto operador del CJNG vinculado a disturbios

En un operativo conjunto, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron la tarde del miércoles 11 de marzo a Ángel Javier "N", conocido como "El Doble R" o "RR", en la colonia Flores Magón de Mexicali, Baja California. El arresto se realizó tras un mandamiento judicial por el delito de homicidio, aunque las autoridades lo vinculan también con actos de violencia masiva ocurridos a finales de febrero pasado, tras el operativo en Tapalpa, Jalisco, donde murió el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho".
Según fuentes oficiales, "El Doble R" era considerado un enlace clave del CJNG en Mexicali y se encontraba bajo vigilancia desde hace meses por su relación con el grupo delictivo conocido como 'Los Rusos'. Tras la muerte de El Mencho, células criminales en Baja California orquestaron una serie de ataques que incluyeron incendios de vehículos, comercios y bloqueos viales. Las autoridades investigan su posible autoría intelectual en estos actos, calificados como terroristas.
Además, se le investiga por su posible participación en un robo con violencia y en ataques contra una vivienda en la colonia Cuauhtémoc, así como contra un foodtruck asociado a funcionarios de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Baja California (CESPM). Hasta el momento, no se han formulado acusaciones formales por estos últimos hechos.
La captura se logró en una vivienda sobre la calle 2 de Octubre, donde fue sorprendido al salir. Hace apenas unas semanas, dos de sus principales operadores fueron detenidos en operativos coordinados entre la FESC y la FGE, lo que permitió avanzar en la investigación que culminó con su aprehensión. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.