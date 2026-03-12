FBI captura en Sinaloa a Samuel Ramírez Jr., uno de sus fugitivos más buscados por doble homicidio

Samuel Ramírez Jr., acusado del asesinato de dos mujeres en mayo de 2023 y prófugo durante casi tres años, fue detenido en Sinaloa con apoyo de autoridades mexicanas y trasladado a Estados Unidos, informó el director del FBI, Kash Patel.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 09:20 AM.
En México y editada el 12/03/2026 09:28 AM.