FBI captura en Sinaloa a Samuel Ramírez Jr., uno de sus fugitivos más buscados por doble homicidio

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció la captura de Samuel Ramírez Jr., uno de sus fugitivos más buscados, quien se encontraba prófugo desde mayo de 2023 tras ser acusado del doble homicidio de dos mujeres en Washington. La detención ocurrió en Sinaloa, México, tras una operación coordinada entre agencias estadounidenses y mexicanas.
Según informó el director del FBI, Kash Patel, Ramírez fue aprehendido luego de casi tres años de evadir la justicia. Fue acusado formalmente de asesinato el 24 de mayo de 2023 y enfrenta una orden federal de arresto emitida el 14 de noviembre de 2025. Tras su localización en territorio mexicano, fue detenido mediante una colaboración binacional que involucró a la oficina del agregado legal del FBI en Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington.
El sospechoso fue trasladado a Estados Unidos y arribó bajo custodia a Seattle, donde fue recibido por agentes de la policía de Federal Way. Esta captura representa un nuevo éxito dentro del programa de los más buscados del FBI, reforzado durante la administración del expresidente Donald Trump.
Las autoridades no han revelado detalles sobre las circunstancias exactas del doble crimen ni sobre cómo lograron rastrear a Ramírez hasta Sinaloa, aunque se presume que utilizó identidades falsas para permanecer oculto. Se espera que enfrente juicio en los próximos meses en el estado de Washington.