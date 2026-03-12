Secretaría de las Mujeres anuncia aumento del 48.6% en presupuesto para Centros LIBRE en 2026

...

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, anunció un incremento presupuestal del 48.6% para el programa Centros LIBRE, que elevará su financiamiento a 983.5 millones de pesos en 2026, con el fin de ampliar su cobertura a mil centros operativos y acercar servicios integrales a mujeres en todo el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 12:16 PM.
En México y editada el 12/03/2026 11:58 AM.