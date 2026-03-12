Secretaría de las Mujeres anuncia aumento del 48.6% en presupuesto para Centros LIBRE en 2026

La Secretaría de las Mujeres anunció un incremento del 48.6 por ciento en el presupuesto destinado al programa Centros LIBRE para el año 2026, que ascenderá a 983 millones 491 mil pesos, frente a los 661 millones 860 mil pesos ejercidos en 2025. La titular de la dependencia, Citlalli Hernández, dio a conocer esta medida durante la presentación de avances del programa en La Mañanera del Pueblo.
Este aumento permitirá ampliar la red de centros de 678 a mil unidades en funcionamiento, con el objetivo estratégico de extender la cobertura a más municipios y avanzar hacia la meta de contar con al menos un centro en cada uno de los 2 mil 478 municipios del país. Actualmente, el programa ya tiene cobertura total en 10 entidades federativas.
Los Centros LIBRE —cuyo acrónimo significa Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Enmancipación— son espacios exclusivos para mujeres que ofrecen atención psicológica, asesoría jurídica, acompañamiento de trabajadoras sociales, talleres de capacitación laboral y actividades comunitarias. Desde su puesta en marcha en mayo de 2025, se ha brindado atención a más de medio millón de mujeres, generando cerca de un millón de servicios en conjunto.
Hernández destacó que en zonas con población indígena, los centros cuentan con personal hablante de lenguas originarias para garantizar una atención culturalmente pertinente. Asimismo, se prevé una expansión significativa en entidades como Michoacán, donde se busca cubrir todos los municipios en los próximos meses.
El gobierno federal reiteró su compromiso con la equidad de género y el empoderamiento femenino mediante políticas públicas concretas, destacando los Centros LIBRE como eje fundamental de acceso a derechos y oportunidades para las mujeres mexicanas.