Más de 2.3 millones de afiliados al IMSS viven con enfermedad renal en México

Más de 2.3 millones de personas afiliadas al IMSS padecen algún grado de enfermedad renal, 85 mil de ellas en etapa avanzada que requiere diálisis o trasplante. El Día Mundial del Riñón 2026 alerta sobre la urgencia de la prevención, detección temprana y control de factores de riesgo como diabetes e hipertensión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 06:05 PM.
En México y editada el 12/03/2026 04:41 PM.