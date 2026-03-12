Sheinbaum anuncia que no habrá aumentos salariales para altos funcionarios durante su sexenio

...

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los altos funcionarios públicos no recibirán aumentos salariales durante su administración, incluyendo ajustes por inflación, mientras que el personal de confianza sí tendrá un incremento acorde al nuevo salario mínimo. Reiteró el compromiso de transparencia salarial y criticó prácticas que permiten a algunos funcionarios superar ilegalmente su tope constitucional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 12:15 PM.
En México y editada el 12/03/2026 11:54 AM.