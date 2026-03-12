Sheinbaum anuncia que no habrá aumentos salariales para altos funcionarios durante su sexenio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este jueves 12 de marzo de 2026 que no se realizará ningún aumento salarial para los altos funcionarios del gobierno federal durante su sexenio. Durante la conferencia matutina del Pueblo, Sheinbaum enfatizó: "No vamos a aumentar en los seis años el salario ni la inflación".
En contraste, el personal de confianza del gobierno sí recibirá un incremento en sus percepciones, en línea con el ajuste al salario mínimo que entró en vigor el 1 de enero de 2026. La mandataria explicó que este grupo de servidores públicos "quedó comprimido" tras el aumento generalizado del salario mínimo, por lo que el ajuste busca mantener una estructura salarial justa y funcional.
El sueldo mensual neto de la propia presidenta, según el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, es de 134 mil 290 pesos. Además, tiene acceso a prestaciones por un monto de 579 mil 979 pesos anuales, que incluyen diversos apoyos establecidos en la normativa vigente.
Sheinbaum recordó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el salario presidencial se redujo a la mitad. En contraste, durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el salario mensual del presidente ascendía a 400 mil pesos.
La jefa del Ejecutivo reiteró que la Constitución establece que ningún funcionario puede ganar más que la presidenta. Sin embargo, denunció que aún en 2026 existen servidores públicos que, aunque nominalmente no superan el tope, reciben apoyos no especificados que elevan sus ingresos hasta casi duplicarlos. "Nominalmente no, pero tienen el apoyo de no sé qué y el apoyo de no sé cuánto y, a la hora de la hora, pues resulta casi el doble", señaló.
Sheinbaum exigió el cumplimiento estricto de la ley: "De todos los partidos, eh (...) ahí es donde decimos que se cumpla lo que se tiene que cumplir y que el dinero se vaya a la gente". La postura refuerza su compromiso con la austeridad republicana y la transparencia en el uso de los recursos públicos.