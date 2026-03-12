Sheinbaum defiende a Citlalli Hernández ante críticas por viajes al extranjero

La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, tras críticas en redes sociales sobre sus viajes oficiales, al afirmar que todos sus desplazamientos internacionales han sido autorizados y con fines representativos del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 05:35 PM.
En México y editada el 12/03/2026 04:26 PM.