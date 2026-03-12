Sheinbaum defiende a Citlalli Hernández ante críticas por viajes al extranjero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este miércoles 12 de marzo a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, tras una ola de críticas en plataformas digitales por sus recientes viajes al extranjero.
Sheinbaum afirmó que los desplazamientos internacionales de Hernández se han realizado con autorización expresa y con el objetivo de representar a México en foros y eventos relacionados con los derechos de las mujeres. "Si Citlalli ha viajado, es con permiso y en representación del gobierno de México en distintos eventos internacionales", indicó la mandataria.
La jefa del Ejecutivo subrayó que las funciones de la Secretaría de las Mujeres incluyen la participación activa en instancias multilaterales, donde se promueve la agenda de género del país. Asimismo, rechazó lo que calificó como "ataques infundados y descalificaciones mediáticas" contra la funcionaria, a quien calificó como una servidora pública comprometida y con trayectoria.
La defensa presidencial se dio en medio de un creciente debate en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el costo y la pertinencia de algunos viajes. Sin embargo, la administración federal insistió en que todas las actividades cumplen con los protocolos de transparencia y rendición de cuentas.
Este caso refleja la tensión creciente entre la gestión gubernamental y la opinión pública en redes, particularmente en temas sensibles como el uso de recursos públicos. Hasta el momento, la Secretaría de las Mujeres no ha emitido un comunicado detallado sobre los itinerarios o resultados de los viajes mencionados.