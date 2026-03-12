Sheinbaum descarta riesgos de terrorismo en Mundial 2026 y anuncia iniciativa contra feminicidio

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó riesgos de terrorismo provenientes de Medio Oriente durante el Mundial 2026, destacó un acuerdo para mantener el precio de la gasolina en 24 pesos por seis meses, defendió a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, y anunció una iniciativa para unificar la metodología de búsqueda de personas desaparecidas antes de que termine marzo.

12/03/2026
12/03/2026