Sheinbaum descarta riesgos de terrorismo en Mundial 2026 y anuncia iniciativa contra feminicidio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este jueves 12 de marzo cualquier riesgo significativo de terrorismo vinculado a conflictos en Medio Oriente durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá. Durante su habitual conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que las autoridades nacionales de seguridad llevan un año trabajando en escenarios de protección y que México no tiene vinculación directa con los conflictos internacionales, lo que reduce considerablemente cualquier amenaza de este tipo.
"Llevamos un año trabajando, incluso fueron al Mundial de Qatar para ver cómo fue ese mundial, o sea, ya son años de trabajo para garantizar la seguridad", señaló Sheinbaum. Añadió que el país ha mantenido una postura de neutralidad y paz en el ámbito internacional, lo que contribuye a la protección de la ciudadanía durante eventos masivos.
Asimismo, la mandataria confirmó que no existe ninguna notificación sobre una posible cancelación del Mundial 2026. En este contexto, informó que sostuvo una llamada con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con quien acordó impulsar un llamado conjunto de países de América Latina a favor de la paz y la solución diplomática en Irán.
En materia económica, Sheinbaum celebró el acuerdo con el sector gasolinero para mantener el precio de la gasolina Magna en 24 pesos por litro durante los próximos seis meses. Destacó que esta medida representa un costo real 3% menor al registrado en 2025, gracias a la reducción del huachicol y la simplificación de trámites para renovar licencias de operación, que pasaron de 25 a 7 requisitos.
"Me dio mucho gusto que los gasolineros volvieran a decir ‘está bien, vamos a 24 pesos’", expresó la presidenta, quien también anunció un aumento salarial para trabajadores de confianza, basado en el incremento del salario mínimo.
Respecto a la polémica generada por un reportaje de Latinus que cuestionó viajes de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, Sheinbaum salió en su defensa: "Primero, defender a Citlalli porque es una mujer extraordinaria". Aseguró que sus viajes han sido con permiso oficial para representar a México en eventos internacionales, aunque destacó que la funcionaria prefirió quedarse en el país para actividades del mes de las mujeres.
La jefa del Ejecutivo adelantó que presentará una iniciativa antes de que concluya marzo para unificar la metodología de búsqueda de personas desaparecidas en todo el territorio nacional, con el fin de fortalecer la lucha contra el feminicidio.
Sheinbaum concluyó la conferencia informando que el viernes 13 de marzo encabezará su mañanera desde Colima.