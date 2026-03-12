Sheinbaum responde tras exclusión de México del 'Escudo de las Américas': relación con EU sigue inta

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la no invitación de México a la cumbre del 'Escudo de las Américas' convocada por Donald Trump no impacta la relación bilateral con Estados Unidos, reiterando el compromiso de mantener vínculos basados en el respeto a la soberanía y los principios de política exterior independiente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 03:05 PM.
En México y editada el 12/03/2026 01:55 PM.