Sheinbaum responde tras exclusión de México del 'Escudo de las Américas': relación con EU sigue inta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles 12 de marzo que la exclusión del país en la cumbre del denominado "Escudo de las Américas", organizada por el expresidente estadounidense Donald Trump, no afecta la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que las diferencias políticas no deben interferir en la cooperación internacional.
"Tenemos una posición política en la elección de nuestros pueblos, a los gobiernos o pueblos que representamos distinta a la de otros países, pero eso no tiene por qué afectar a la relación bilateral o multilateral", declaró la mandataria mexicana.
México, junto con Brasil y Colombia, no fue invitado al encuentro, que reunió a líderes de gobiernos ideológicamente afines a Trump. Sheinbaum confirmó que ella ha mantenido comunicación reciente con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y con el colombiano Gustavo Petro, coincidiendo en que sus países también mantienen canales abiertos con el gobierno de Estados Unidos.
La jefa del Ejecutivo nacional señaló que la ausencia de la invitación refleja divergencias políticas, pero no implica una ruptura diplomática. Reafirmó que México seguirá promoviendo la cooperación con EU en temas clave como seguridad, migración y comercio, siempre bajo los principios de respeto mutuo, no intervención y soberanía nacional.
"La política exterior mexicana se guía por los principios de autodeterminación, respeto y defensa de los intereses nacionales", enfatizó Sheinbaum. Asimismo, descartó cualquier subordinación a presiones externas o alineamientos automáticos, reiterando que el diálogo con Estados Unidos continuará a través de los canales diplomáticos establecidos.