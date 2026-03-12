Sheinbaum enviará Plan B de reforma electoral el lunes tras rechazo en el Congreso

...

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que presentará una nueva propuesta de reforma electoral el próximo lunes, enfocada en reducir privilegios en congresos locales y fortalecer la participación ciudadana, tras el rechazo a su iniciativa original.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 09:19 AM.
En México y editada el 12/03/2026 09:24 AM.