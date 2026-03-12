Sheinbaum enviará Plan B de reforma electoral el lunes tras rechazo en el Congreso

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el rechazo a la reforma electoral impulsada por su gobierno no representa una derrota, y adelantó que el próximo lunes enviará al Congreso un Plan B con enfoque en la austeridad y la democracia participativa.
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, conocida como La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum detalló que la nueva iniciativa buscará reducir gastos excesivos en los congresos estatales y ayuntamientos, así como ampliar mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular y la revocación de mandato.
Como parte central del Plan B, se propone establecer un tope máximo al presupuesto de los congresos locales. La mandataria señaló disparidades significativas en el gasto por legislador: en Baja California alcanza los 34.8 millones de pesos anuales, mientras que en Colima es de 5.1 millones y en Morelos llega a 31.8 millones. Los recursos excedentes, dijo, deberán destinarse a necesidades públicas en estados y municipios.
Otro eje de la propuesta es la reducción del número de regidores en los ayuntamientos, que en ciudades como Monterrey (28), Puebla (23) y otros municipios llegan hasta 33, cifras que calificó como excesivas y más ligadas a acuerdos políticos que a funciones administrativas. El ahorro generado, explicó, podría invertirse en obras de drenaje, luminarias, reparación de calles y otros servicios básicos.
En materia de participación ciudadana, el gobierno propone reformar la ley para permitir consultas populares sobre temas electorales, como el financiamiento a partidos políticos, actualmente prohibidos. Asimismo, se plantea modificar la revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, en lugar de solo en el cuarto año como establece la norma actual.
Sheinbaum sostuvo que estas medidas buscan fortalecer la democracia participativa y continuar con la política de austeridad de la Cuarta Transformación. Confío en que la iniciativa obtendrá respaldo político, al considerar que "difícilmente alguien podría oponerse a reducir privilegios y destinar más recursos a obras y servicios para la población".