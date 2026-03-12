Sheinbaum responde a rechazo de reforma electoral: “Hay quienes no quieren perder privilegios”

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el rechazo de su reforma electoral en la Cámara de Diputados no representa una derrota, sino una evidencia de quienes se oponen a acabar con los privilegios en el sistema político. Aseguró que enviará una nueva propuesta el lunes, con foco en ahorros por 4 mil millones de pesos para destinar a obras en estados y municipios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 10:45 AM.
En México y editada el 12/03/2026 10:48 AM.