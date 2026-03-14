José Ángel Bichir se encuentra estable y fuera de peligro tras caída desde el tercer piso en CDMX

El actor mexicano José Ángel Bichir se encuentra en estado estable, consciente y fuera de peligro este 14 de marzo de 2026, tras caer desde el tercer piso de un complejo de departamentos en la colonia Narvarte Poniente, Ciudad de México, según informó su madre, la productora Patricia Pascual, afuera del hospital donde es atendido.
El incidente ocurrió la tarde del jueves en un edificio ubicado en la intersección de las calles Uxmal y avenida Xola. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) acudieron al lugar tras reportarse una persona con visibles manchas hemáticas en la parte baja del inmueble. De inmediato, se solicitó apoyo de los servicios de emergencia.
Según detalló Pascual, el intérprete, conocido por su participación en la telenovela Vencer la culpa, sufrió fracturas y lesiones en el rostro, así como otros golpes derivados del impacto, pero ninguna de las lesiones pone en riesgo su vida. Actualmente, el actor se encuentra bajo observación médica.
La productora desmintió versiones circuladas en redes sociales sobre un supuesto estado inconveniente al momento del accidente y enfatizó que la caída fue accidental. Asimismo, confirmó que la situación ya fue aclarada ante las autoridades competentes.
Horas antes, la familia del actor emitió un comunicado en el que señaló que el hecho ocurrió durante una crisis de salud y que Bichir se encontraba acompañado por sus seres queridos al momento del incidente. El intérprete continúa recibiendo atención médica especializada.