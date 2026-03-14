José Ángel Bichir se encuentra estable y fuera de peligro tras caída desde el tercer piso en CDMX

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El actor José Ángel Bichir permanece hospitalizado en la Ciudad de México tras caer desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte; su madre, Patricia Pascual, confirmó que se encuentra consciente, estable y con fracturas, pero fuera de peligro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/03/2026 11:15 AM.
En México y editada el 14/03/2026 11:11 AM.