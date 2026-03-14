Morena respalda 'Plan B' de Sheinbaum para reducir costos de burocracia electoral

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El Comité Ejecutivo Nacional de Morena dio su respaldo al plan alternativo de reforma electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocado en reducir gastos excesivos del aparato electoral y redirigir recursos a servicios esenciales mediante topes presupuestales, limitación de regidores y mayor participación ciudadana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/03/2026 09:57 AM.
En México y editada el 14/03/2026 11:05 AM.