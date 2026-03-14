Senadores de la 4T respaldan Plan B de Sheinbaum tras rechazo a reforma electoral

Tras el rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados por falta de mayoría calificada, senadoras y senadores integrantes de la Cuarta Transformación emitieron un pronunciamiento en apoyo al Plan B propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa busca impulsar una austeridad republicana y una democracia popular, eliminando estructuras costosas y privilegios que han encarecido el sistema político mexicano.
En el documento, los legisladores destacaron que el objetivo central del Plan B es redirigir recursos públicos hacia programas sociales que beneficien directamente a la población, en línea con el principio rector del actual gobierno: "no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre". Subrayaron que, durante décadas, el aparato gubernamental en todos los niveles ha operado con gastos excesivos que requieren una revisión profunda y responsable.
El Plan B propone la reducción de privilegios burocráticos, la eficientización de instituciones y la consolidación de una democracia en la que el pueblo sea el centro de las decisiones. Los senadores aseguraron que la propuesta no vulnera el federalismo, ya que los ahorros generados por la racionalización del gasto permanecerán en las entidades federativas para ser invertidos en infraestructura, obra pública y proyectos de beneficio comunitario.
Asimismo, se plantea fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos como la revocación de mandato y la ampliación de la consulta popular en asuntos electorales, con el fin de construir una democracia más inclusiva y cercana a la gente.
Los integrantes de la Coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia reafirmaron su total respaldo a la presidenta Sheinbaum y reiteraron su compromiso con una redistribución justa de los recursos públicos, una administración austera y una transformación profunda del modelo político para poner el poder al servicio del pueblo.