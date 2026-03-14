Senadores de la 4T respaldan Plan B de Sheinbaum tras rechazo a reforma electoral

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Tras no lograr la mayoría calificada para la reforma electoral, senadores de la Cuarta Transformación respaldaron el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocado en austeridad, eliminación de privilegios y fortalecimiento de la democracia participativa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/03/2026 01:15 PM.
En México y editada el 14/03/2026 11:37 AM.