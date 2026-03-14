Sheinbaum inaugura Centro LIBRE en Colima para fortalecer derechos y apoyo a mujeres

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La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró un Centro LIBRE para las Mujeres en Coquimatlán, Colima, como parte de una red nacional que prevé llegar a mil 1 centros en 2026, con inversión de 983 millones de pesos. Los espacios ofrecen atención psicológica, asesoría jurídica y actividades comunitarias, con el objetivo de garantizar autonomía y derechos para las mujeres en todo el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/03/2026 01:00 PM.
En México y editada el 14/03/2026 11:36 AM.