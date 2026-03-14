Sheinbaum inaugura Centro LIBRE en Colima para fortalecer derechos y apoyo a mujeres

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este fin de semana la inauguración del Centro LIBRE para las Mujeres en el municipio de Coquimatlán, Colima, un espacio que forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la atención, el acompañamiento y la organización de las mujeres en todo el país.
Durante el evento, Sheinbaum destacó que los Centros LIBRE no son solo infraestructura, sino espacios donde las mujeres pueden sentirse escuchadas, acompañadas y libres de expresar sus necesidades. Subrayó que esta política pública responde a la convicción de que el Estado debe construirse pensando en las personas, especialmente en quienes históricamente han enfrentado desigualdades.
En estos centros, las mujeres tendrán acceso a atención psicológica, asesoría jurídica en casos de violencia o conflictos personales, talleres, actividades culturales y espacios comunitarios para reuniones y convivencia. La finalidad, explicó la mandataria, es que cualquier mujer pueda acudir a pedir ayuda o fortalecer su autonomía y sus vínculos sociales.
Como parte del plan nacional, este año se instalarán 323 nuevos Centros LIBRE con una inversión de 983 millones de pesos, alcanzando un total de mil 1 en todo el país. Estos se suman a los 678 inaugurados en 2025. La meta a largo plazo es que exista al menos un centro en cada uno de los municipios del territorio nacional.
Sheinbaum reflexionó sobre su responsabilidad histórica como primera mujer en la Presidencia de México, al señalar que su gobierno camina junto al pueblo y, en especial, junto a las mujeres, para demostrar que pueden gobernar con capacidad y abrir camino a futuras generaciones.
En el acto, también anunció que el próximo 21 de marzo se reconocerá a Margarita Maza como “Embajadora Histórica de México” por su labor al lado de Benito Juárez durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa, así como por su representación diplomática ante Estados Unidos.
Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, informó que con la apertura en Coquimatlán, Colima ya cuenta con al menos un Centro LIBRE en cada uno de sus diez municipios. En abril se inaugurará un segundo centro en Manzanillo, elevando a once los espacios en la entidad.
La directora del nuevo centro, Michel Alejandra Sánchez, calificó la apertura como un avance para saldar una deuda histórica con las mujeres. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, destacó que estas acciones reflejan un gobierno enfocado en la justicia social y en llevar servicios a comunidades antes marginadas.
Con esta inauguración, el gobierno federal refuerza su compromiso de consolidar una red de espacios donde las mujeres no solo reciban apoyo, sino que también se organicen, aprendan y ejerzan plenamente sus derechos.