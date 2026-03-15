Llega a Cuba tercer cargamento de ayuda humanitaria enviado por México

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Dos buques de la Armada de México arribaron a La Habana con un nuevo envío de alimentos y productos básicos, en apoyo a la población cubana ante la crisis económica. El cargamento incluye donaciones de comerciantes de la Central de Abasto de Ecatepec y se suma a otros dos enviados previamente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/03/2026 07:45 AM.
En México y editada el 15/03/2026 07:27 AM.