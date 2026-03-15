Llega a Cuba tercer cargamento de ayuda humanitaria enviado por México

Dos embarcaciones de la Armada de México, los buques de apoyo logístico Papaloapan y Huasteco, arribaron este 14 de marzo de 2026 a la bahía de La Habana con el tercer cargamento de ayuda humanitaria enviado por el gobierno y el pueblo mexicanos, como parte del respaldo solidario ante la crisis económica que enfrenta Cuba.
El envío transportó alimentos y productos de primera necesidad, los cuales serán distribuidos entre la población cubana afectada por la escasez generalizada de bienes básicos. La llegada fue confirmada por el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, y por la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, quien agradeció públicamente al país latinoamericano a través de redes sociales: “Arribando ahora al puerto de La Habana dos barcos con tercer envío de ayuda del gobierno y el pueblo mexicanos para el pueblo de Cuba”.
Parte significativa de esta ayuda proviene de donaciones realizadas por comerciantes de la Central de Abasto de Ecatepec, quienes aportaron aproximadamente 28 toneladas de productos básicos. Entre los artículos enviados destacan granos, harinas, aceites, lácteos, conservas y otros insumos esenciales para la alimentación diaria.
Este tercer envío se suma a otros dos cargamentos previos despachados en las últimas semanas, todos coordinados bajo la política exterior de cooperación humanitaria del gobierno mexicano. Las acciones reflejan el compromiso de México con la solidaridad regional y el apoyo a naciones hermanas en momentos de dificultad.
La crisis económica en Cuba, agravada por tensiones energéticas y limitaciones estructurales, ha intensificado la necesidad de asistencia internacional. El gobierno mexicano ha reiterado su disposición a continuar brindando apoyo, respetando la soberanía del país caribeño y fortaleciendo los lazos históricos de amistad entre ambas naciones.