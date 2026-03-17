Instalan vallas metálicas en Palacio Nacional por marchas de la CNTE en CDMX

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó medidas preventivas alrededor de Palacio Nacional con la instalación de vallas metálicas ante las movilizaciones programadas por la CNTE del 18 al 20 de marzo, que incluyen un paro nacional de 72 horas y marchas hacia el Zócalo capitalino.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 10:20 AM.
En México y editada el 17/03/2026 10:06 AM.