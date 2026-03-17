Realizan coloquio para proteger a la niñez en el entorno digital

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En la Universidad Panamericana se llevó a cabo el coloquio 'La Protección de la Niñez en el Entorno Digital: Libertad, Responsabilidad y Regulación', con el fin de fortalecer una iniciativa legislativa del diputado Ernesto Sánchez (PAN) que busca garantizar la seguridad de menores en internet sin afectar la libertad de expresión ni la innovación tecnológica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 11:00 AM.
En México y editada el 17/03/2026 10:16 AM.