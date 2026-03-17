Realizan coloquio para proteger a la niñez en el entorno digital

Con el objetivo de impulsar una legislación equilibrada y efectiva para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, organizó el coloquio "La Protección de la Niñez en el Entorno Digital: Libertad, Responsabilidad y Regulación", celebrado en la Universidad Panamericana.
El evento reunió a académicos, especialistas en tecnología, autoridades públicas y estudiantes para analizar los desafíos regulatorios que plantea la creciente presencia de menores en internet, espacio que ya forma parte estructural de la vida pública y cotidiana.
Durante la apertura, se destacó la necesidad de un diálogo técnico, académico y legislativo que permita construir políticas públicas que garanticen la seguridad infantil en línea sin comprometer principios fundamentales como la libertad de expresión, el carácter abierto de la red y la innovación tecnológica.
Participaron como panelistas Guillermo Tenorio Cueto, Vicerrector Académico de la Universidad Panamericana y experto en protección de datos; Eliana Pérez Gaffney, de Public Policy de Meta; la diputada Elizabeth Martínez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia; y Carlos Orvañanos Rea, alcalde de Cuajimalpa, quienes aportaron visiones desde la academia, el sector tecnológico y la política pública.
Entre los temas discutidos destacaron la tensión entre protección de menores y libertad de expresión, los riesgos de los algoritmos y sistemas de recomendación, y los peligros de una sobrerregulación que pudiera incentivar la censura o frenar el desarrollo tecnológico. Asimismo, se reflexionó sobre la necesidad de actualizar los marcos jurídicos constitucionales ante la influencia de actores privados en espacios digitales clave para el debate público.
Un momento destacado fue la participación activa de estudiantes, quienes plantearon inquietudes sobre la difusión de imágenes corporales irreales, el papel de la familia en la educación digital y el acceso a contenidos inapropiados fuera de las redes sociales.
El diputado Sánchez subrayó que este tipo de foros son esenciales para construir una legislación basada en evidencia y en la escucha de múltiples actores. Las aportaciones del coloquio servirán como insumo para una iniciativa que presentará próximamente en la Cámara de Diputados, con el fin de promover un entorno digital más seguro para la niñez mexicana, sin sacrificar las libertades fundamentales ni el progreso tecnológico.