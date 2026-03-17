Monreal pide no echar campanas al vuelo hasta que Plan B sea constitucional

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El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, urgió a no anticipar triunfos respecto al Plan B de la reforma electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta que sea aprobado y constitucionalmente vigente, al tiempo que detalló la agenda legislativa que abordará la Cámara de Diputados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 09:07 AM.
En México y editada el 17/03/2026 09:36 AM.