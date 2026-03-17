Listo el 'Plan B' de Sheinbaum: recortes a funcionarios electorales y a gasto en entidades

El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anunció que el denominado 'Plan B' de la presidenta Claudia Sheinbaum ya está listo y será presentado este martes durante la conferencia matutina. La propuesta contempla recortes directos a los ingresos de funcionarios electorales, así como medidas para reducir el gasto en congresos locales y ayuntamientos, con el objetivo de ahorrar al menos 4 mil millones de pesos.
Durante una reunión de dos horas en Palacio Nacional, en la que participaron la jefa del Ejecutivo, el senador Ignacio Mier y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se definió la estrategia legislativa que incluye modificaciones a cuatro artículos de la Constitución: el 35, 115, 116 y 134. Monreal precisó que esta reforma profunda deja fuera las propuestas de cambiar las fechas de la revocación de mandato y de la elección de magistrados, temas que podrían retomarse en una futura iniciativa.
El legislador morenista subrayó que el proyecto ya cuenta con el respaldo de la coalición conformada por Morena, el Partido Verde y el PT, quienes en un video conjunto expresaron su apoyo total. No obstante, Monreal advirtió que no se debe "echar campanas al vuelo" hasta que la reforma sea aprobada y entre en vigor.
"La negociación del proyecto es un asunto superado", afirmó Monreal, quien llamó a no minimizar la envergadura de la propuesta. Este lunes, los diputados iniciarán el análisis de la minuta correspondiente en la Cámara de Diputados, en un proceso que se prevé complejo, aunque con amplia mayoría a favor.