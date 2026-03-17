Listo el 'Plan B' de Sheinbaum: recortes a funcionarios electorales y a gasto en entidades

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El líder de diputados de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que el 'Plan B' de la presidenta Claudia Sheinbaum ya está listo y contempla recortes a ingresos de funcionarios electorales, así como reducciones al gasto en congresos locales y ayuntamientos, mediante reformas a cuatro artículos constitucionales para ahorrar 4 mil millones de pesos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 09:10 AM.
En México y editada el 17/03/2026 09:47 AM.