Morena impulsa renovación de tres consejerías del INE ante vencimiento de mandatos en abril

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El diputado morenista Ricardo Monreal anunció que propondrá a la Junta de Coordinación Política iniciar el proceso para renovar tres consejerías del INE cuyos mandatos concluyen en abril de 2026. Los titulares Dania Paola Ravel, Jaime Rivera y Beatriz Claudia Zavala dejarán sus cargos tras completar su periodo. El proceso se adelanta por su complejidad y duración.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 09:09 AM.
En México y editada el 17/03/2026 10:04 AM.