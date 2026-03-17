Morena impulsa renovación de tres consejerías del INE ante vencimiento de mandatos en abril

El diputado de Morena, Ricardo Monreal, anunció que esta semana presentará una propuesta ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso para iniciar el proceso de renovación de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos mandatos finalizan el 4 de abril de 2026.
En entrevista realizada al llegar a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y revisar la agenda legislativa, Monreal destacó la necesidad de adelantar el procedimiento debido a su complejidad y extensión. "Es un proceso largo, por eso debemos comenzarlo con tiempo", afirmó.
Las consejerías que serán renovadas corresponden a Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez, quienes fueron electos por el pleno del Congreso el 5 de abril de 2017 para un periodo de nueve años.
Además, Monreal informó que actualmente hay ocho iniciativas legislativas pendientes de análisis, entre las que destacan propuestas en materia de propiedad industrial y vivienda, aunque no precisó si alguna de ellas será incluida en la agenda prioritaria en los próximos días.
El anuncio marca el inicio formal del debate sobre la renovación de estos cargos clave en el organismo electoral, en un contexto de creciente atención sobre la autonomía y funcionamiento del INE.