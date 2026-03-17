Claudia Sheinbaum anuncia que elección judicial se realizará en 2027

Durante la conferencia matutina conocida como "La Mañanera del Pueblo", celebrada este 17 de marzo en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la elección de jueces por voto popular se realizará en 2027, en concurrencia con las elecciones intermedias del país.
La mandataria explicó que esta decisión responde a una estrategia de concentración de procesos electorales en una sola jornada, con el objetivo de mejorar la logística, reducir costos y aumentar la participación ciudadana. A pesar de que se han considerado ajustes en la implementación del modelo de elección judicial, el gobierno federal mantiene el calendario previsto.
Sheinbaum destacó que al empatar ambos procesos electorales se fortalece la transparencia y se impulsa la transformación del Poder Judicial, uno de los ejes centrales de su administración. La elección judicial busca, según el gobierno, democratizar el acceso a cargos judiciales mediante mecanismos de votación directa.
La fecha de 2027 marca un hito en la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo, que ha generado debate en sectores jurídicos y políticos. La administración federal confía en que la integración del proceso electoral con otros comicios nacionales permitirá una mayor legitimidad y eficiencia en la renovación del sistema de justicia.