Claudia Sheinbaum anuncia que elección judicial se realizará en 2027

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la elección judicial se llevará a cabo en 2027, en coordinación con las elecciones intermedias, con el fin de optimizar la organización electoral y fomentar la participación ciudadana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 09:07 AM.
En México y editada el 17/03/2026 09:43 AM.