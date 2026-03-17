Sheinbaum celebra reconocimiento de rey de España sobre abusos en la Conquista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció públicamente la postura del rey de España, Felipe VI, tras su declaración en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) sobre los excesos cometidos durante la Conquista. Durante un mensaje desde Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que México ha sostenido la necesidad de un reconocimiento formal sobre los exterminios y violencias ejercidas contra los pueblos originarios.
Felipe VI, en el marco de la inauguración de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, admitió que los conquistadores españoles perpetraron abusos y generaron controversias éticas y morales al imponer su dominio sobre las poblaciones indígenas de América. Asimismo, subrayó la importancia de aprender de esa historia compartida.
Sheinbaum valoró especialmente que el monarca español haya participado en un evento centrado en las mujeres indígenas, lo cual calificó como un gesto simbólico significativo. "Hay que reconocer que el rey de España haya acudido a esta exposición", dijo, para luego añadir que aún existen sectores en España, particularmente de la derecha, que resisten este tipo de reconocimientos por mantener una visión colonialista.
"Hay muchos españoles que todavía creen que aquí había barbarie, cuando en realidad existían civilizaciones extraordinarias, que son la esencia de lo que somos los mexicanos", enfatizó la mandataria. Reiteró la necesidad de avanzar en un diálogo histórico que permita el reconocimiento pleno de las grandes culturas prehispánicas y su aporte a la nación mexicana.
La declaración del rey Felipe VI ha generado debate tanto en España como en México, donde autoridades y académicos han señalado que estos reconocimientos, aunque parciales, representan avances en la construcción de relaciones basadas en la verdad histórica y el respeto mutuo.