Sheinbaum celebra reconocimiento de rey de España sobre abusos en la Conquista

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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la postura del rey Felipe VI al admitir los excesos cometidos durante la Conquista de México, resaltando que dicha declaración enfrenta críticas en sectores de derecha en España y reafirmando la importancia de reconocer las civilizaciones indígenas como parte fundamental de la identidad mexicana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 12:55 PM.
En México y editada el 17/03/2026 11:39 AM.