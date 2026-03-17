Sheinbaum anuncia retraso en inauguración del Tren AIFA-CdMx; nueva fecha será 6 de abril

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles un retraso de una semana en la inauguración de la ampliación del Tren Suburbano hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que ahora se prevé para el 6 de abril. Inicialmente, la puesta en marcha estaba programada para el 29 de marzo, antes del periodo vacacional de Semana Santa.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el ajuste en la fecha responde a la necesidad de continuar con las pruebas de operación para garantizar la seguridad y eficiencia del servicio. "Estamos en la última etapa de pruebas, y es fundamental que todo funcione a la perfección antes de abrir al público", indicó.
La nueva terminal del Tren Suburbano en el AIFA forma parte de un paquete de obras estratégicas para mejorar la movilidad con motivo del Mundial de Futbol 2026, cuyo arranque tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá. La presidenta aseguró que el proyecto estará listo para recibir a los miles de visitantes que arribarán al país durante el evento deportivo.
Además de la puesta en operación del tren, se realizarán trabajos de embellecimiento en las vialidades aledañas, incluyendo pavimentación y la construcción de senderos seguros para peatones. Estas acciones buscan integrar mejor la infraestructura ferroviaria con su entorno urbano.
Por otro lado, Sheinbaum confirmó que la extensión del tren hacia Pachuca, Hidalgo, mantendrá su calendario original y se prevé que entre en operación hasta 2027. La administración federal reiteró su compromiso con la modernización del transporte público y la conectividad entre regiones metropolitanas.