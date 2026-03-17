Sheinbaum anuncia retraso en inauguración del Tren AIFA-CdMx; nueva fecha será 6 de abril

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la ampliación del Tren Suburbano hacia el AIFA se inauguraría el 6 de abril, una semana después de lo previsto, debido a pruebas de operación para garantizar la seguridad. La obra forma parte de los preparativos para el Mundial de Futbol 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/03/2026 11:30 AM.
En México y editada el 17/03/2026 11:08 AM.