Américo Villarreal anuncia renovación en el gabinete estatal de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció una serie de cambios en su gabinete estatal con el objetivo de fortalecer la operación gubernamental y elevar la capacidad de respuesta en áreas estratégicas. Los nuevos nombramientos buscan consolidar un gobierno más eficiente, cercano y técnicamente sólido.
Adriana Marcela Hernández Campos fue designada como nueva titular de la Secretaría de Salud y asumirá también la Dirección General de Servicios de Salud Tamaulipas. La funcionaria cuenta con amplia experiencia en gestión sanitaria y se comprometió a reforzar la atención primaria, reducir tiempos de espera y garantizar el acceso equitativo a servicios médicos en todo el estado.
En el ámbito de infraestructura y medio ambiente, Karl Heinz Becker Hernández asumirá la dirección de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Su enfoque estará centrado en promover un crecimiento urbano ordenado, sustentable y resiliente frente al cambio climático, así como en agilizar trámites para obras públicas y privadas.
Por otra parte, Gerardo Algarín Hernández fue nombrado nuevo Coordinador de Comunicación Social del Ejecutivo estatal. En este cargo, tendrá la responsabilidad de transparentar las acciones de gobierno, fortalecer la relación con los medios de comunicación y optimizar la difusión de información hacia la población.
Según el gobierno estatal, los nuevos funcionarios fueron seleccionados por su trayectoria, competencia técnica y compromiso con el servicio público. El mandatario destacó que estos ajustes forman parte de una evaluación continua del desempeño institucional y responden a la necesidad de acelerar la transformación administrativa.
Villarreal Anaya reiteró que su administración se guía por principios de honestidad, responsabilidad y cercanía con la gente. Subrayó que el propósito central es mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas mediante una gestión pública orientada a resultados.
Los nuevos titulares comenzaron sus funciones a partir de hoy, con la encomienda de fortalecer las políticas públicas en salud, desarrollo urbano y transparencia informativa. El gobierno local aseguró que seguirá implementando ajustes necesarios para mantener un equipo alineado con las metas de desarrollo y bienestar social.