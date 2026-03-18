Américo Villarreal anuncia renovación en el gabinete estatal de Tamaulipas

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El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció cambios clave en su gabinete, con nuevos titulares en Salud, Desarrollo Urbano y Comunicación Social, como parte de una estrategia para fortalecer la eficiencia gubernamental y mejorar la atención a la ciudadanía.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 09:10 AM.
En México y editada el 18/03/2026 09:05 AM.