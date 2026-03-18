CNTE inicia paro nacional de 72 horas con movilizaciones en CDMX; instalan plantón en el Zócalo

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La CNTE comenzó este miércoles su paro nacional de 72 horas con movilizaciones en la Ciudad de México. Maestros se concentraron desde temprana hora en el Ángel de la Independencia y arribaron al Zócalo, donde instalaron un plantón. La SSP capitalina desplegó vallas en Palacio Nacional y recomienda rutas alternas ante posibles bloqueos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 09:27 AM.
En México y editada el 18/03/2026 09:20 AM.