CNTE inicia paro nacional de 72 horas con movilizaciones en CDMX; instalan plantón en el Zócalo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició este miércoles 18 de marzo su paro nacional de 72 horas con movilizaciones en la Ciudad de México, tras instalarse desde las primeras horas del día en puntos estratégicos del Centro Histórico.
Desde antes de las 06:30 horas, integrantes de la organización arribaron al Zócalo capitalino para instalar un plantón permanente, como parte de una jornada de protesta que se extenderá hasta el viernes 20 de marzo. La medida busca presionar al Gobierno Federal para reanudar el diálogo y atender sus demandas históricas, entre las que destacan la abrogación de la reforma educativa y la reinstalación de mesas tripartitas de negociación.
Como medida preventiva, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comenzó la noche del martes a instalar vallas metálicas en los accesos a Palacio Nacional, particularmente en las calles Correo Mayor y Corregidora. El operativo busca resguardar el recinto ante posibles intentos de ocupación durante las movilizaciones.
Por la mañana, maestros de la sección XVIII de Michoacán y otras secciones regionales se concentraron en el Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, donde realizaron una conferencia de prensa a las 09:00 horas. Posteriormente, prevén marchar hacia Palacio Nacional a las 18:00 horas para exigir una respuesta del gobierno federal.
La circulación en Paseo de la Reforma, especialmente en los alrededores del Ángel de la Independencia, presenta afectaciones intermitentes. Ovial reportó presencia de manifestantes desde las 08:00 horas, sin cierres totales por el momento, pero advirtió sobre posibles cortes viales conforme avance la movilización.
Como alternativas viales, la SSC recomienda utilizar avenida Chapultepec y el Circuito Interior para evitar el tramo afectado de Reforma y facilitar el desplazamiento hacia otras zonas de la ciudad.
En Michoacán, al menos cuatro expresiones magisteriales han sumado al paro laboral, suspendiendo clases y preparando movilizaciones locales. Para el jueves 19 está prevista la toma de alcaldías, y el viernes se realizará una marcha en Morelia frente al Palacio de Gobierno.
Las actividades continuarán este jueves con el mantenimiento del plantón en el Zócalo, mientras que el viernes 20 se prevé una jornada de volanteo en distintos puntos de la capital.