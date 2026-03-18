Cuauhtémoc Cárdenas encabezará nueva Comisión Consultiva de Pemex, anunció Sheinbaum

Durante la ceremonia conmemorativa del aniversario de la expropiación petrolera en Pueblo Viejo, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como presidente de la nueva Comisión Consultiva de Petróleos Mexicanos (Pemex), un órgano consultivo estratégico orientado a fortalecer la toma de decisiones en materia energética.
El acto, presidido por la mandataria, tuvo un marcado tono histórico y simbólico. Sheinbaum destacó la figura de Cárdenas no solo como hijo del general Lázaro Cárdenas, sino como un actor fundamental en la defensa de la soberanía energética del país. «No solo es hijo del general, sino que toda su vida se ha dedicado a luchar por la soberanía energética», afirmó, recordando también su lucha por la democracia desde 1988.
En su discurso, Sheinbaum hizo referencia al fraude electoral de 1988 y al del 2006, señalando que ambos eventos privaron al país de gobiernos legítimos. «Ese fraude electoral nos arrebató esa posibilidad, como nos la arrebataron también en el 2006 con el presidente López Obrador», dijo, generando una ovación entre los asistentes.
El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, dio a conocer la creación formal de la Comisión Consultiva del Petróleo, cuya finalidad será emitir opiniones y recomendaciones estratégicas sobre el rumbo de la empresa productiva del Estado. «Será presidida por el ingeniero Cárdenas, en reconocimiento a su experiencia, trayectoria, liderazgo y profundo nacionalismo», indicó Rodríguez Padilla, aclarando que el nombramiento está sujeto a la aceptación personal del ingeniero.
La designación fue recibida con entusiasmo y representa un esfuerzo del gobierno federal por articular experiencia histórica con la visión energética actual. La figura de Cárdenas se posiciona como un puente entre el legado del nacionalismo petrolero y los retos contemporáneos, como la transición energética, la reactivación de Pemex y la rectoría estatal en sectores estratégicos.
Sheinbaum agradeció públicamente a Cárdenas por su lucha y su simbolismo para el país: «Gracias, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por su lucha, por su historia, por lo que significa para el país y además por haber aceptado ser parte de este consejo que nos ayude a tomar decisiones sobre la visión energética de México y Petróleos Mexicanos».
El evento reafirmó el compromiso del gobierno con el fortalecimiento de Pemex y con la continuidad del modelo de empresa estatal como pilar del desarrollo nacional. La presencia de Cárdenas en este nuevo rol refuerza el discurso de unidad histórica y coherencia política en torno al patrimonio energético mexicano.