Cuauhtémoc Cárdenas encabezará nueva Comisión Consultiva de Pemex, anunció Sheinbaum

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Durante la conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como presidente de una nueva Comisión Consultiva de Petróleos Mexicanos, destacando su trayectoria en defensa de la soberanía energética y su legado histórico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 08:40 AM.
En México y editada el 19/03/2026 08:31 AM.