Notifican al Senado omisión de paridad en iniciativa electoral conocida como Plan B

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La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que recibió un oficio de la Consejería Jurídica del Ejecutivo por una omisión del principio de paridad de género en la iniciativa electoral. El documento fue turnado a comisiones legislativas. Diputada Kenia López Rabadán calificó el error como 'grave'.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 12:56 PM.
En México y editada el 18/03/2026 12:47 PM.