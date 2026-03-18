Notifican al Senado omisión de paridad en iniciativa electoral conocida como Plan B

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó este miércoles que recibió un oficio de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el que se notifica una omisión respecto al principio de paridad de género en la iniciativa de reforma electoral conocida como Plan B, enviada al Senado el pasado martes 17 de marzo.
Mediante sus redes sociales, la senadora detalló que el documento fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, donde se analizará y corregirá la omisión señalada.
Según el oficio publicado en la Gaceta del Senado de la República, en las fojas 10 y 15 de la propuesta no aparece la redacción “de conformidad con el principio de paridad”, exigida por el artículo 115 constitucional. Esta omisión afecta directamente el cumplimiento de garantías de igualdad entre mujeres y hombres en la integración de órganos electorales locales.
Por la tarde, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, calificó como un “grave error” la eliminación del principio de paridad en la iniciativa. Destacó que dicho principio es un mandato constitucional y su omisión podría vulnerar derechos fundamentales.
El caso ha generado atención jurídica y política, ya que el Plan B busca reducir privilegios en materia electoral y fortalecer mecanismos como la revocación de mandato. La corrección del texto será prioritaria en los trabajos legislativos de las próximas horas.