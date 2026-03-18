Plan B electoral permitiría a Sheinbaum promover voto en revocación de mandato

...

La reforma electoral presentada al Senado incluye cambios al artículo 35 que permitirían a la presidenta Claudia Sheinbaum promover el voto a su favor en una futura revocación de mandato, eliminando la prohibición que impedía al presidente intervenir en el proceso. La propuesta también adelanta la posibilidad de solicitar la consulta al segundo año de gobierno y la empalma con las elecciones intermedias del 1 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 09:05 AM.
En México y editada el 18/03/2026 09:03 AM.