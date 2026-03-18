Sheinbaum confirma que la FGR investigará incendio en Dos Bocas que dejó cinco muertos

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) asumirá la investigación del incendio registrado en el exterior de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, el cual dejó un saldo de cinco personas fallecidas. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que, al parecer, el siniestro fue provocado por un derrame de hidrocarburo, aunque las causas exactas serán determinadas por la FGR.
De las cinco víctimas mortales, únicamente una era trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex); las otras cuatro personas no tenían relación directa con la operación de la planta. La mandataria precisó que la refinería no sufrió daños estructurales y continúa operando al 100 por ciento de su capacidad.
Asimismo, Sheinbaum indicó que Pemex está realizando un peritaje técnico para complementar la investigación. Respecto a la seguridad en la zona, la presidenta reveló que solicitó la reubicación de una escuela ubicada cerca de la refinería, aunque aclaró que, según dictámenes técnicos, no representa riesgo inminente para los estudiantes.
El incidente ha generado preocupación en la región, mientras las autoridades federales avanzan en la reconstrucción de los hechos para esclarecer las circunstancias del incendio.