Sheinbaum confirma que la FGR investigará incendio en Dos Bocas que dejó cinco muertos

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) tomará la investigación del incendio ocurrido en el exterior de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, que dejó cinco personas fallecidas. Solo una de las víctimas era trabajadora de Pemex; la planta no sufrió daños y opera al 100%.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 10:57 AM.
En México y editada el 18/03/2026 11:49 AM.