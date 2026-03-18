Sheinbaum alerta sobre venta ilegal de mariposa monarca y anuncia medidas de protección

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La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó sobre la detección de venta ilegal de la mariposa monarca en México y anunció la creación de un mecanismo específico para su protección, en coordinación con Estados Unidos y Canadá, en el marco de la renegociación del T-MEC.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 08:33 AM.
En México y editada el 19/03/2026 08:30 AM.