Sheinbaum alerta sobre venta ilegal de mariposa monarca y anuncia medidas de protección

La jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, alertó este 18 de marzo de 2026 sobre la venta ilegal de la mariposa monarca en territorio mexicano, lo que ha motivado la evaluación de un mecanismo especializado para proteger a esta especie en peligro. Durante la presentación del Plan de Acción para la Conservación de la Monarca 2025-2030, Sheinbaum destacó que se han establecido mesas de trabajo trilaterales con Estados Unidos y Canadá para fortalecer la cooperación en la protección del insecto migratorio.
Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), detalló que uno de los principales riesgos para la mariposa monarca es el uso del glifosato en Estados Unidos, herbicida que afecta su vuelo durante la migración de más de 4,000 kilómetros por América del Norte. Asimismo, señaló la desaparición de la planta de alimento esencial para las mariposas: la clematida. "El turismo mal regulado, el uso de plaguicidas y el cambio climático son tres factores que ponen en riesgo su supervivencia", afirmó Bárcena.
El plan trilateral contempla el monitoreo de colonias en los santuarios de hibernación, la restauración de bosques, la reducción del uso de plaguicidas y la protección de las plantas clave para la monarca. Además, se prevé el apoyo a comunidades locales y ejidos que participan en la conservación, así como la colaboración con organizaciones civiles y autoridades ambientales.
Para su implementación, se utilizarán herramientas tecnológicas como imágenes satelitales y análisis geoespaciales que permitirán evaluar la salud de los bosques y rastrear las colonias de mariposas. Aunque México no puede prohibir el uso del glifosato en territorio estadounidense, se insiste en que la protección de la mariposa monarca debe ser un tema prioritario en la renegociación del T-MEC.