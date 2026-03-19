México detiene a siete fugitivos buscados por EE.UU. por narcotráfico, abuso sexual y homicidio

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La Fiscalía General de la República informó la captura de siete personas en distintos estados del país, solicitadas por cortes estadounidenses por delitos graves como narcotráfico, abuso sexual de menores y homicidio. Las detenciones fueron resultado de una operación conjunta entre autoridades mexicanas e internacionales, y los detenidos enfrentan procesos de extradición.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 08:10 AM.
En México y editada el 19/03/2026 08:13 AM.