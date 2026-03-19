México detiene a siete fugitivos buscados por EE.UU. por narcotráfico, abuso sexual y homicidio

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este miércoles 18 de marzo la detención en México de siete personas solicitadas por diversas cortes de Estados Unidos por delitos graves, entre ellos narcotráfico, abuso sexual de menores y homicidio calificado. Las capturas se realizaron en el marco de una operación coordinada entre autoridades federales mexicanas y agencias internacionales, con el fin de fortalecer la cooperación binacional en materia de seguridad y combatir la impunidad.
Los detenidos fueron localizados en Baja California, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, y actualmente permanecen bajo custodia en centros de justicia del país mientras se avanzan los trámites legales para su extradición. La FGR destacó que las acciones se llevaron a cabo en cumplimiento de solicitudes formales de asistencia jurídica de Estados Unidos, respetando en todo momento las garantías procesales establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Entre los capturados destaca Genaro “N”, alias “G”, arrestado en Baja California. De acuerdo con el Tribunal General de Distrito para el Distrito Sur de California, este individuo es señalado como líder de una organización criminal trasnacional dedicada al tráfico de drogas hacia San Diego, utilizando túneles y rutas terrestres para cruzar cocaína y metanfetamina.
En Lagos de Moreno, Jalisco, fue detenido José “N”, requerido por el Tercer Tribunal de Distrito de Utah por 12 cargos de abuso sexual calificado de menores y violación equiparada, cometidos entre 2020 y 2021. Asimismo, en Acatlán de Juárez, también en Jalisco, fue capturado Mario “N”, acusado por la Corte Superior de California, Condado de Riverside, por cuatro cargos de abuso sexual y violación de una menor.
En Apodaca, Nuevo León, fue asegurado Néstor “N”, investigado por la Corte de Distrito del Condado de Harris, Texas, por homicidio en primer grado, tras supuestamente privar de la vida a una persona con tres disparos. En Piedras Negras, Coahuila, fue detenido Noé “N”, alias “Alejandro Castillón” o “Compadre”, investigado por la DEA y solicitado por el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas por asociación delictuosa y delitos contra la salud.
René “N”, buscado por el FBI desde 2012, fue capturado en San Luis Potosí por abuso sexual calificado contra menores, tras ser requerido por el Tribunal de Distrito del Condado Brazos, Texas. Por último, Gilberto “N”, alias “Gil”, fue localizado en Mexicali, Baja California, acusado por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en tráfico de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos.
El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, resaltó la labor de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la gestión de las órdenes de detención con fines de extradición. La FGR reiteró que todos los detenidos serán tratados conforme al principio de presunción de inocencia hasta que una sentencia judicial determine su responsabilidad.