Diputados aprueban convocatoria para elección de tres consejeros del INE 2026-2035

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Con 408 votos a favor y 35 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para elegir a tres nuevos consejeros del INE, cuyo proceso culminará el 22 de abril; en caso de falta de consenso, la Suprema Corte intervendrá mediante insaculación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 03:50 PM.
En México y editada el 19/03/2026 03:26 PM.