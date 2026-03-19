Diputados aprueban convocatoria para elección de tres consejeros del INE 2026-2035

Con 408 votos a favor y 35 en contra, la Cámara de Diputados aprobó este martes la convocatoria para la elección de tres consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo 2026-2035. El proceso deberá concluir a más tardar el 22 de abril, aunque en caso de no alcanzar mayoría calificada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervendrá mediante insaculación.
Los nuevos consejeros sustituirán a Dania Paola Ravel, Jaime Rivera y Beatriz Claudia Zavala, cuyo mandato concluye el próximo 4 de abril.
El Comité Técnico de Evaluación, que deberá estar integrado a más tardar el 27 de marzo, estará conformado por cinco expertos de reconocido prestigio: tres designados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La convocatoria establece que el registro de aspirantes se llevará a cabo del 23 al 27 de marzo. Tras la recepción de documentos, la Secretaría General entregará al Comité, a más tardar el 29 de marzo, la documentación de los aspirantes junto con sus folios.
El 6 de abril se aplicará un examen técnico que evaluará conocimientos en materia constitucional, electoral, derechos humanos, perspectiva de género, fiscalización, sistema de partidos, instituciones electorales y historia electoral de México. Del 10 al 12 de abril se realizará la evaluación específica de idoneidad, tras la cual el Comité seleccionará hasta 100 aspirantes con mejores calificaciones, garantizando paridad de género, para avanzar a la etapa de entrevistas (14 al 16 de abril).
Una vez integradas las tres quintetas, la Jucopo promoverá los acuerdos necesarios para la designación final. Si las propuestas no alcanzan la mayoría calificada en el pleno, serán devueltas para generar nuevos consensos. En caso de que no se realice la insaculación, la Mesa Directiva remitirá las listas al pleno de la SCJN, que deberá designar a los nuevos consejeros a más tardar el 29 de abril.