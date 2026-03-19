Ebrard y EU revisan T-MEC: aranceles, origen y papel de China en debate

...

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio inicio formal a la revisión del T-MEC con la primera ronda de negociaciones técnicas con Estados Unidos. El arancel del 50% al acero y aluminio mexicano, las reglas de origen y la influencia de China en las cadenas de suministro son ejes centrales. México exige la eliminación de barreras injustas, mientras EU subraya la integración regional. El 78.5% de los sectores consultados en México respalda la renovación del tratado, con ajustes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 10:25 AM.
En México y editada el 19/03/2026 08:53 AM.